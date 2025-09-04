Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
MONDIALE

Mondiali 2026, prezzi 'dinamici' per i biglietti: la Fifa sceglie nuove regole di vendita

Dai prezzi più economici fino ai 5.500 euro per la finale: tutto quello che c'è da sapere

04 Set 2025 - 14:06

Ancora non conosciamo tutte le nazionali che vi parteciperanno, ma il conto alla rovescia per il Mondiale 2026 è già iniziato e c'è chi si sta preparando per la corsa al biglietto. I tifosi che vorranno assistere a una delle partite del prossimo Campionato del Mondo dovranno fare i conti con il nuovo sistema di prezzi dinamici sperimentato dalla Fifa per la vendita dei biglietti. Bene, ma come funziona nello specifico? La tariffazione sarà come detto dinamica, il che vuol dire che i prezzi verranno adeguati in base alla domanda che ci sarà per la partita in oggetto. Di conseguenza, i prezzi dei biglietti per i match più sentiti (e che avranno più richieste di spettatori) saranno destinati ad aumentare, a differenza di quelli meno decisivi, per i quali i costi rimarranno in linea con le tariffe più economiche (partendo da un minimo di circa 50 euro). 

La Fifa ha già sperimentato questo sistema di vendita durante la Coppa del Mondo per club 2025, anche se la poca richiesta per alcune partite aveva fatto scendere il pezzo dei biglietti fino a 13 dollari a poche ore dal calcio d'inizio. Trattandosi in questo caso di un Mondiale, la Fifa confida in un'affluenza superiore, stimando che i prezzi per assistere a un match non scenderanno mai al di sotto dei 50/60 euro

Un'altra novità riguarda la categorizzazione dei biglietti: la Fifa ha constatato che i tifosi nordamericani attribuiscono maggiore importanza alla vicinanza al campo, invece che alle diverse angolazioni da cui vedere una partita, motivo per cui i prezzi più alti verranno assegnati ai posti più vicini al rettangolo verde e non per forza a quelli più centrali. 

La primissima fase di vendita si aprirà il 10 settembre, con chiusura il 19: questa prima tranche sarà riservata ai titolari di carte Visa, i quali potranno registrarsi sul sito ufficiale della Fifa nella speranza di essere estratti e ottenere il loro slot per comprare singoli ticket o interi pacchetti già nel mese di ottobre. 

mondiali 2026
biglietti
fifa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

01:36
Un Toro da rinvigorire

Un Toro da rinvigorire

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

01:29
Napoli, pochi al lavoro

Napoli, pochi al lavoro

01:18
Tutto un altro Leao

Tutto un altro Leao

01:34
Vardymania a Cremona

Vardymania a Cremona

01:33
Ecco Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia, tra calcio e... letteratura

00:27
DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

01:34
Zaniolo in "bianconero"

Zaniolo in "bianconero"

01:23
Fiorentina da rilanciare

Fiorentina da rilanciare

01:27
Neymar-Ancelotti è bufera

Neymar-Ancelotti è bufera

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

I più visti di Calcio

ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A

DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:25
Siviglia, ecco Sanchez: "Ho ancora molto da dare in Europa"
14:28
Coni, Buonfiglio: "Gattuso cura giusta per la Nazionale"
13:20
Genoa, Frendrup: "Devo fare più gol e assist"
12:00
Brasile: tensione Ancelotti-Neymar. L'allenatore chiarisce: "Non convocato per scelta tecnica"
11:30
Italia, Scamacca lascia il ritiro: niente Estonia e Israele