Mondiali 2026, prezzi 'dinamici' per i biglietti: la Fifa sceglie nuove regole di vendita

Ancora non conosciamo tutte le nazionali che vi parteciperanno, ma il conto alla rovescia per il Mondiale 2026 è già iniziato e c'è chi si sta preparando per la corsa al biglietto. I tifosi che vorranno assistere a una delle partite del prossimo Campionato del Mondo dovranno fare i conti con il nuovo sistema di prezzi dinamici sperimentato dalla Fifa per la vendita dei biglietti. Bene, ma come funziona nello specifico? La tariffazione sarà come detto dinamica, il che vuol dire che i prezzi verranno adeguati in base alla domanda che ci sarà per la partita in oggetto. Di conseguenza, i prezzi dei biglietti per i match più sentiti (e che avranno più richieste di spettatori) saranno destinati ad aumentare, a differenza di quelli meno decisivi, per i quali i costi rimarranno in linea con le tariffe più economiche (partendo da un minimo di circa 50 euro).