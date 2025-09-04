Mondiali 2026, prezzi 'dinamici' per i biglietti: la Fifa sceglie nuove regole di vendita

Dai prezzi più economici fino ai 5.500 euro per la finale: tutto quello che c'è da sapere
Ancora non conosciamo tutte le nazionali che vi parteciperanno, ma il conto alla rovescia per il Mondiale 2026 è già iniziato e c'è chi si sta preparando per la corsa al biglietto. I tifosi che vorranno assistere a una delle partite del prossimo Campionato del Mondo dovranno fare i conti con il nuovo sistema di prezzi dinamici sperimentato dalla Fifa per la vendita dei biglietti. Bene, ma come funziona nello specifico? La tariffazione sarà come detto dinamica, il che vuol dire che i prezzi verranno adeguati in base alla domanda che ci sarà per la partita in oggetto. Di conseguenza, i prezzi dei biglietti per i match più sentiti (e che avranno più richieste di spettatori) saranno destinati ad aumentare, a differenza di quelli meno decisivi, per i quali i costi rimarranno in linea con le tariffe più economiche (partendo da un minimo di circa 50 euro).
La Fifa ha già sperimentato questo sistema di vendita durante la Coppa del Mondo per club 2025, anche se la poca richiesta per alcune partite aveva fatto scendere il pezzo dei biglietti fino a 13 dollari a poche ore dal calcio d'inizio. Trattandosi in questo caso di un Mondiale, la Fifa confida in un'affluenza superiore, stimando che i prezzi per assistere a un match non scenderanno mai al di sotto dei 50/60 euro.
Un'altra novità riguarda la categorizzazione dei biglietti: la Fifa ha constatato che i tifosi nordamericani attribuiscono maggiore importanza alla vicinanza al campo, invece che alle diverse angolazioni da cui vedere una partita, motivo per cui i prezzi più alti verranno assegnati ai posti più vicini al rettangolo verde e non per forza a quelli più centrali.
La primissima fase di vendita si aprirà il 10 settembre, con chiusura il 19: questa prima tranche sarà riservata ai titolari di carte Visa, i quali potranno registrarsi sul sito ufficiale della Fifa nella speranza di essere estratti e ottenere il loro slot per comprare singoli ticket o interi pacchetti già nel mese di ottobre.
Commenti (0)