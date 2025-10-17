Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Atalanta, Sulemana rivela: "Esultanza? I miei genitori hanno detto che è pericolosa"

17 Ott 2025 - 17:19
© Getty Images

© Getty Images

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Kamaldeen Sulemana ha raccontato un episodio curioso che riguarda la sua esultanza, facendo anche una promessa. Queste le parole del calciatore dell'Atalanta: "I miei genitori mi avevano detto di non festeggiare così perché è pericoloso. Ma quando l'ho fatto contro la Juventus è stata un'esplosione di adrenalina, non ci ho pensato, mi è venuto spontaneo. Non lo farò più. Studierò un'altra esultanza, in base anche a dove segnerò, se in casa o in trasferta. Le capriole? Ho imparato a farle quando stavo alla Right to Dream Academy: oltre al calcio praticavo anche ginnastica". 

Ultimi video

01:29
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

01:24
DICH GASPERINI 1 PRE INTER DICH

Gasperini: "Dybala ha fatto due buone settimane di allenamenti"

01:15
DICH GASPERINI 2 PRE INTER DICH

Gasperini: "Contro l'Inter voglio una partita di livello"

00:56
DICH PIOLI SU RITORNO A SAN SIRO DICH

Pioli: "Non posso pensare alle emozioni in rossonero"

01:19
DICH CHIVU PRE ROMA DICH

Chivu: "In questa stagione possiamo arrivare fino in fondo ovunque"

01:01
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso: "A Lecce troveremo grandi difficoltà, ma sono fiducioso"

01:19
DICH CONTE 2 PRE TORINO su McTominay DICH

Conte: "McTominay ha cambiato status,"attenzioni su di lui moltiplicate"

00:40
DICH CONTE 1 PRE TORINO su tour de force DICH

Conte: "Con 7 partite in 22 giorni dovrò fare rotazioni e voglio tutti sul pezzo"

01:26
Verso Atalanta-Lazio

Verso Atalanta-Lazio

01:45
Un Mckennie di lusso

Un Mckennie di lusso

02:07
Verso Atalanta-Lazio

Verso Atalanta-Lazio

01:46
Juve, non solo campo

Juve, non solo campo

01:35
Simeone contro il passato

Simeone contro il passato

01:39
Domani Torino-Napoli

Domani Torino-Napoli

01:29
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

I più visti di Calcio

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:10
Nuovo stadio Cagliari, Laconi: "Passo avanti per rigenerazione area urbana"
18:40
Roma, Mancini tiene alta la guardia: "Con Lautaro basta un errore e perdi"
18:32
Roma, contro Inter prima convocazione per Leon Bailey
17:19
Atalanta, Sulemana rivela: "Esultanza? I miei genitori hanno detto che è pericolosa"
16:10
Sassuolo, Grosso verso Lecce: "Muharemovic out, sarà una sfida difficile"