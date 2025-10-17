Atalanta, Sulemana rivela: "Esultanza? I miei genitori hanno detto che è pericolosa"

© Getty Images
In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Kamaldeen Sulemana ha raccontato un episodio curioso che riguarda la sua esultanza, facendo anche una promessa. Queste le parole del calciatore dell'Atalanta: "I miei genitori mi avevano detto di non festeggiare così perché è pericoloso. Ma quando l'ho fatto contro la Juventus è stata un'esplosione di adrenalina, non ci ho pensato, mi è venuto spontaneo. Non lo farò più. Studierò un'altra esultanza, in base anche a dove segnerò, se in casa o in trasferta. Le capriole? Ho imparato a farle quando stavo alla Right to Dream Academy: oltre al calcio praticavo anche ginnastica".