Nuovo stadio Cagliari, Laconi: "Passo avanti per rigenerazione area urbana"

"Con la conclusione del procedimento autorizzativo si compie un passo decisivo per la rigenerazione di un'area urbana strategica, punto di incontro e di connessione tra i quartieri di Sant'Elia e San Bartolomeo. È un risultato che arriva dopo anni di attesa e che consentirà alla città di Cagliari di dotarsi finalmente di un'infrastruttura moderna, sostenibile e pienamente integrata nel suo contesto urbano e ambientale. Un progetto che unisce sport, architettura e visione di futuro, restituendo alla città uno spazio simbolico capace di generare nuova vitalità sociale e culturale". Lo afferma l'assessora della Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi in merito giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione del nuovo Stadio di Cagliari, concludendo così l'iter istruttorio del Paur.