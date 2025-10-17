Logo SportMediaset

Calcio

Nuovo stadio Cagliari, Laconi: "Passo avanti per rigenerazione area urbana"

17 Ott 2025 - 19:10
© Getty Images

© Getty Images

"Con la conclusione del procedimento autorizzativo si compie un passo decisivo per la rigenerazione di un'area urbana strategica, punto di incontro e di connessione tra i quartieri di Sant'Elia e San Bartolomeo. È un risultato che arriva dopo anni di attesa e che consentirà alla città di Cagliari di dotarsi finalmente di un'infrastruttura moderna, sostenibile e pienamente integrata nel suo contesto urbano e ambientale. Un progetto che unisce sport, architettura e visione di futuro, restituendo alla città uno spazio simbolico capace di generare nuova vitalità sociale e culturale". Lo afferma l'assessora della Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi in merito giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione del nuovo Stadio di Cagliari, concludendo così l'iter istruttorio del Paur. 

Il nuovo stadio - destinato a ospitare una capienza base di circa 25.000 spettatori, espandibile fino a 30.000 in occasione di eventi internazionali come i Campionati Europei e conforme agli standard UEFA di categoria 4 - sarà costruito sul sedime del vecchio impianto, con uno spostamento di circa 55 metri verso nord-ovest. Sarà una struttura all'avanguardia, progettata secondo i criteri dei Nearly Zero Energy Building (nZEB), capace di accogliere non solo eventi calcistici ma anche concerti, congressi e manifestazioni culturali, grazie alla presenza di un hotel da 122 camere, sale per convegni, un museo dedicato al Cagliari Calcio, spazi commerciali e un centro benessere. Il progetto nasce dall'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Sardegna e Comune di Cagliari, firmato dalla presidente Todde e dal Sindaco Zedd, e che recepisce le modifiche approvate dal Consiglio comunale nel dicembre 2024.

Oltre alla demolizione del vecchio Sant'Elia, sono previste opere di riqualificazione delle aree limitrofe, con nuovi parcheggi, spazi verdi e connessioni pedonali tra i quartieri di Sant'Elia, San Bartolomeo e il litorale. Saranno inoltre mantenuti il campo da gioco e la tribuna principale dell'attuale impianto provvisorio, garantendo la continuità delle attività sportive durante le fasi di cantiere. 

01:29
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

01:12
DICH PIOLI SU MOMENTO FIORENTINA DICH

Pioli predica calma: "Per migliorare la classifica ci vuole tempo"

01:24
DICH GASPERINI 1 PRE INTER DICH

Gasperini: "Dybala ha fatto due buone settimane di allenamenti"

01:15
DICH GASPERINI 2 PRE INTER DICH

Gasperini: "Contro l'Inter voglio una partita di livello"

00:56
DICH PIOLI SU RITORNO A SAN SIRO DICH

Pioli: "Non posso pensare alle emozioni in rossonero"

01:19
DICH CHIVU PRE ROMA DICH

Chivu: "In questa stagione possiamo arrivare fino in fondo ovunque"

01:01
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso: "A Lecce troveremo grandi difficoltà, ma sono fiducioso"

01:19
DICH CONTE 2 PRE TORINO su McTominay DICH

Conte: "McTominay ha cambiato status,"attenzioni su di lui moltiplicate"

00:40
DICH CONTE 1 PRE TORINO su tour de force DICH

Conte: "Con 7 partite in 22 giorni dovrò fare rotazioni e voglio tutti sul pezzo"

01:26
Verso Atalanta-Lazio

Verso Atalanta-Lazio

01:45
Un Mckennie di lusso

Un Mckennie di lusso

02:07
Verso Atalanta-Lazio

Verso Atalanta-Lazio

01:46
Juve, non solo campo

Juve, non solo campo

01:35
Simeone contro il passato

Simeone contro il passato

01:39
Domani Torino-Napoli

Domani Torino-Napoli

01:29
Verso Milan-Fiorentina

Verso Milan-Fiorentina

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

19:10
Nuovo stadio Cagliari, Laconi: "Passo avanti per rigenerazione area urbana"
18:40
Roma, Mancini tiene alta la guardia: "Con Lautaro basta un errore e perdi"
18:32
Roma, contro Inter prima convocazione per Leon Bailey
17:19
Atalanta, Sulemana rivela: "Esultanza? I miei genitori hanno detto che è pericolosa"
16:10
Sassuolo, Grosso verso Lecce: "Muharemovic out, sarà una sfida difficile"