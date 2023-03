Mondiali 2026, la Fifa vicina ad approvare il format a 48 squadre

quasi ufficiale

Rispetto a Qatar 2022 ci saranno sedici nazionali in più e si passerà da 64 a 104 partite: l'ufficialità sembra a un passo

© Getty Images Dopo aver lavorato a lungo sul format, la Fifa è ormai pronta ad approvare un Mondiale a 48 squadre: la prossima edizione del 2026, che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, avrà quindi 104 partite rispetto alle 64 giocate a Qatar 2022 quando partecipavano "solo" 32 nazionali. La decisione ufficiale sembra a un passo e dovrebbe arrivare nelle prossime ore dopo la riunione del consiglio direttivo a Kigali, in Ruanda.

Secondo i media inglesi il passaggio da 32 a 48 squadre verrà accompagnato anche da un cambio di direzione rispetto ai gironi: inizialmente si era parlato di 16 gruppi da tre squadre, in realtà ci sarà una più classica suddivisione in 12 gironi da 4 nazionali l'uno. A quel punto passerebbero al turno successivo le prime due di ogni girone e le otto migliori seconde, non agli ottavi di finale come a Qatar 2022 ma ai sedicesimi di finale.

Ai Mondiali 2026 ci sarà dunque un turno da giocare in più, si passerà da sette a otto gare per la fase finale, e così le partite totali della manifestazione passerebbero da 64 a 104. Per la Fifa arriverebbero guadagni supplementari, la stima dei ricavi oscilla tra 9 e 11 milioni di sterline (tra i 10 e i 12,5 milioni di euro).