Mondiali 2022, dietrofront Fifa: "Sarà a 32 squadre"

22/05/2019

Dietrofront Fifa sui Mondiali del 2022 . Il progetto di allargare il torneo a 48 partecipanti è stato infatti accantonato ufficialmente. "In seguito a un processo di consultazione approfondito e completo con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, è stato concluso che, nelle attuali circostanze, una simile proposta non può essere presentata ora ", si legge in una nota dell'organo di governo del calcio. I Mondiali in Qatar, dunque, saranno a 32 squadre .

"In linea con le conclusioni dello studio di fattibilità approvato dal Consiglio Fifa nella sua ultima riunione, Fifa e Qatar hanno esplorato congiuntamente tutte le possibilità per aumentare il numero di squadre partecipanti da 32 a 48 squadre coinvolgendo i paesi limitrofi in vista della Coppa del Mondo Qatar 2022 - spiega nel dettaglio il comunicato -. A tal riguardo ha concluso che, a causa della fase avanzata dei preparativi e della necessità di una dettagliata valutazione dell'impatto potenziale sul paese ospitante, sarebbe necessario più tempo e una decisione non potrebbe essere presa prima della scadenza di giugno". "E' stato pertanto deciso di non perseguire più questa opzione - conclude la nota -. Il Fifa World Cup Qatar 2022 rimarrà, come originalmente previsto, con 32 squadre e nessuna proposta sarà presentata al Congresso della Fifa del 5 giugno prossimo".