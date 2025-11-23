Inter-Milan, comunicato Curva Sud: "Niente bandiere ma voce a mille"

Negli ultimi giorni si era sparsa la voce di un possibile sciopero del tifo o addirittura della possibilità di disertare il derby in segno di protesta per essersi visti negare lo striscione 'Sodalizio rossonero', ma a poche ore dall'inizio del match i tifosi della Curva Sud annunciano che saranno regolarmente al posto: "Come già detto non è stata una decisione per nulla semplice, mai come questa volta si sono contrapposte più linee di pensiero dopo l’ultimo vergognoso abuso - si legge - Compito del Direttivo ascoltare il pensiero di tutti e fare sintesi, cercando come sempre di scegliere al meglio per il bene della nostra tifoseria. Oggi abbiamo scelto di stare vicini alla squadra in quella che per NOI è da sempre LA PARTITA, tiriamo fuori tutta la nostra voce seppur privi di TUTTO il folklore che era tornato a colorare la Curva.

Il futuro è tutto da scrivere…

(OGGI QUINDI NIENTE BANDIERE E STENDARDI DI NESSUN TIPO e VOCE A MILLE)".