Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiale U17, Italia contro Sudafrica per chiudere girone a punteggio pieno

08 Nov 2025 - 20:48

Dopo aver staccato il biglietto per i sedicesimi di finale del Mondiale Under 17, in corso in Qatar, con un turno di anticipo, la Nazionale Under 18, prima a punteggio pieno con 6 punti nel Gruppo A, tornerà in campo domani, domenica 9 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane, diretta su Rai Play), sul campo 9 dell'Aspire Zone di Doha, per affrontare i pari età del Sudafrica, secondi a quota 4. "Con la qualificazione ai sedicesimi già in tasca, abbiamo rispettato le aspettative - sottolinea il tecnico Massimiliano Favo -. Ora però vogliamo chiudere il girone in bellezza con un'altra vittoria: non solo per terminare a punteggio pieno, ma anche per posizionarci al meglio in vista della fase a eliminazione diretta". L'allenatore azzurro avvisa, poi, sui pericoli degli avversari: "Il Sudafrica è una squadra forte, con attaccanti veloci e rapidi, che possono far male in contropiede. Dovremo essere bravi a fare il nostro gioco evitando di perdere palla in determinate zone del campo, per non favorire le loro caratteristiche". Gli Azzurrini, reduci dall'allenamento di ieri sui campi del centro sportivo Al Thumama, torneranno in campo stasera per la rifinitura in vista della sfida conclusiva del girone di domani. 

Il Sudafrica, allenato da Vela Khumalo, ha conquistato la qualificazione alla Coppa del Mondo di categoria grazie al secondo posto nel Gruppo B con 4 punti - alle spalle del Burkina Faso, primo a punteggio pieno - nell'ultima Coppa d'Africa Under 17, conclusa con la sconfitta per 3-1 contro il Marocco (10 aprile). I Bafana Bafana arrivano alla sfida con l'Italia dopo aver vinto all'esordio per 3-1 contro la Bolivia lunedì e aver pareggiato 1-1 con i padroni di casa del Qatar due giorni fa. Per la

Nazionale sudafricana si tratta della seconda partecipazione al Mondiale, dopo quella di dieci anni fa in Cile, chiusa nella fase a gironi con l'ultimo posto nel Gruppo E (1 punto), alle spalle di Corea del Nord e Costa Rica - entrambe a quota 4 - e della Russia, che terminò prima con 7 punti. Quello tra gli Azzurrini e i Bafana Bafana sarà un confronto inedito a livello Under 17.

Ultimi video

01:30
Baroni e il tabù derby

Baroni e il tabù derby

02:16
DICH BARONI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Baroni: "Un bel piglio, un bel secondo tempo, quasi la vinciamo"

02:57
DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

02:10
DICH LAZARO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Lazaro: "Questo punto fa vedere che siamo sulla strada giusta"

02:34
DICH DI GREGORIO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Di Gregorio: "Peccato, ci tenevamo a vincere"

00:46
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Servirà una prestazione collettiva e anche fortuna"

00:38
DICH JURIC PRE SASSUOLO DICH

Juric: "Bravisismi a Marsiglia, ma ora dobbiamo continuare su questa strada"

01:29
CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

01:37
Domani Roma-Udinese

Domani Roma-Udinese

01:33
Domani Genoa-Fiorentina

Domani Genoa-Fiorentina

01:29
Inter-Lazio amaro ricordo

Inter-Lazio amaro ricordo

01:54
Il Milan va a Parma

Il Milan va a Parma

01:29
Domani Bologna-Napoli

Domani Bologna-Napoli

01:34
Derby Vlahovic-Simeone

Derby Vlahovic-Simeone

01:30
Baroni e il tabù derby

Baroni e il tabù derby

I più visti di Calcio

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

DICH DE ROSSI 7/11 DICH

De Rossi: "Ho questa occasione con una squadra che è una grande"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:25
Serie A donne, Milan batte Juve e sale al 3° posto
20:58
Torino, Baroni: "Partite così ci servono"
20:48
Mondiale U17, Italia contro Sudafrica per chiudere girone a punteggio pieno
20:43
Tifosi Fiorentina contestano duramente i giocatori
19:28
Bologna, i convocati per il Napoli: out Ravaglia per infortunio