Mondiale U17, Italia contro Sudafrica per chiudere girone a punteggio pieno

Dopo aver staccato il biglietto per i sedicesimi di finale del Mondiale Under 17, in corso in Qatar, con un turno di anticipo, la Nazionale Under 18, prima a punteggio pieno con 6 punti nel Gruppo A, tornerà in campo domani, domenica 9 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane, diretta su Rai Play), sul campo 9 dell'Aspire Zone di Doha, per affrontare i pari età del Sudafrica, secondi a quota 4. "Con la qualificazione ai sedicesimi già in tasca, abbiamo rispettato le aspettative - sottolinea il tecnico Massimiliano Favo -. Ora però vogliamo chiudere il girone in bellezza con un'altra vittoria: non solo per terminare a punteggio pieno, ma anche per posizionarci al meglio in vista della fase a eliminazione diretta". L'allenatore azzurro avvisa, poi, sui pericoli degli avversari: "Il Sudafrica è una squadra forte, con attaccanti veloci e rapidi, che possono far male in contropiede. Dovremo essere bravi a fare il nostro gioco evitando di perdere palla in determinate zone del campo, per non favorire le loro caratteristiche". Gli Azzurrini, reduci dall'allenamento di ieri sui campi del centro sportivo Al Thumama, torneranno in campo stasera per la rifinitura in vista della sfida conclusiva del girone di domani.
Il Sudafrica, allenato da Vela Khumalo, ha conquistato la qualificazione alla Coppa del Mondo di categoria grazie al secondo posto nel Gruppo B con 4 punti - alle spalle del Burkina Faso, primo a punteggio pieno - nell'ultima Coppa d'Africa Under 17, conclusa con la sconfitta per 3-1 contro il Marocco (10 aprile). I Bafana Bafana arrivano alla sfida con l'Italia dopo aver vinto all'esordio per 3-1 contro la Bolivia lunedì e aver pareggiato 1-1 con i padroni di casa del Qatar due giorni fa. Per la
Nazionale sudafricana si tratta della seconda partecipazione al Mondiale, dopo quella di dieci anni fa in Cile, chiusa nella fase a gironi con l'ultimo posto nel Gruppo E (1 punto), alle spalle di Corea del Nord e Costa Rica - entrambe a quota 4 - e della Russia, che terminò prima con 7 punti. Quello tra gli Azzurrini e i Bafana Bafana sarà un confronto inedito a livello Under 17.