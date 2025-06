Mondiale per Club: sabato la partenza della Juventus per gli USA

Igor Tudor ha concesso un week-end di riposo ai giocatori bianconeri per ricaricare le batterie, prima di riprendere gli allenamenti alla Continassa. La squadra, con il gruppo ridotto all'osso per i tanti calciatori convocati dalle rispettive nazionali, è tornata al lavoro nel quartier generale per preparare il Mondiale per club. Una settimana densa di allenamenti prima della partenza per gli Stati Uniti fissata per la giornata di sabato. L'esordio nella kermesse americana sarà giovedì 19 giugno alle 3 (ora italiana) contro l'Al-Ain all'Audi Field di Washington. La migliore partita del giorno del nuovo format della competizione FIFA sarà trasmessa sulle reti Mediaset. Primo appuntamento con la gara inaugurale tra l'Inter Miami di Messi e gli egiziani dell'Al Ahly in programma sabato notte alle 2 all'Hard Rock Stadium di Miami.