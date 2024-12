Mondiale per club, domani il sorteggio: le possibili rivali di Inter e Juventus

Si terrà a Miami domani giovedì 5 dicembre (in diretta streaming su Sportmediaset.it a partire dalle ore 19) il sorteggio del Mondiale per club Fifa, che si svolgerà negli Usa dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Sono 32 le squadre al via, tra cui Inter e Juventus, che verranno divise in 8 gironi da 4 compagini ciascuno. Sia nerazzurri che bianconeri sono stati inseriti in seconda fascia: i ragazzi di Inzaghi sono sicuri di evitare una big europea e pescheranno certamente una tra Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense; Vlahovic e compagni, invece, se la vedranno con una tra City, Real, Bayern o PSG. Le prime due di ogni gruppo si qualificheranno per i quarti di finale e la fase a eliminazione diretta.