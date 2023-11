Mondiale per club 2025: regolamento, date, squadre qualificate

NUOVA FORMULA

Parteciperanno massimo due squadre italiane: Inter ok, Juventus davanti a Milan e Napoli

La 26esima edizione del Mondiale per Club, in programma nel 2025 avrà una formula completamente innovativa, molto diversa dalle precedenti. Si giocherà d'estate e ricalcherà, nel suo sviluppo, il Mondiale per nazioni. Anche per questo, si giocherà ogni quattro anni. Saranno 32 le squadre partecipanti.

QUANDO SI GIOCHERA' LA PRIMA EDIZIONE DEL MONDIALE PER CLUB?

Le date definitive non sono ancora state decise, ma saranno posizionate tra il mese di giugno e luglio 2025.

DOVE SI GIOCHERA' LA PRIMA EDIZIONE DEL NUOVO MONDIALE PER CLUB 2025?

Il Consiglio della Fifa del 23 giugno 2023 ha stabilito che il Mondiale per Club si giocherà negli Stati Uniti. Sono ancora da definire le sedi delle partite.

IL REGOLAMENTO DEL MONDIALE PER CLUB 2025

Le 32 squadre partecipanti saranno divise in 8 gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate si qualificheranno alla seconda fase che, a partire dagli ottavi di finale, sarà a eliminazione diretta fino alla finale che assegnerà il trofeo.

CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL MONDIALE PER CLUB

Le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club saranno così suddivise.

UEFA (Europa, 12 posti): accesso per le vincitrici della principale competizione per club della Federazione nel periodo 2021-2024, con le squadre aggiuntive da determinare da un ranking.

CONMEBOL (Sud America, 6 posti): accesso per le vincitrici della principale competizione per club della Federazione nel periodo 2021-2024, con le squadre aggiuntive da determinare da un ranking.

AFC, CAF e CONCACAF (Asia, Africa, Centro e Nord America, quattro posti per ognuna): accesso per le vincitrici della principale competizione per club della Federazione nel periodo 2021-2024.

OFC (Asia, un posto): accesso per il club con il ranking più alto tra le vincitrici della principale competizione per club della Federazione nel periodo 2021-2024.

PAESE OSPITANTE (Stati Uniti, un posto): da determinare successivamente.

Nel caso in un cui un club vinca una o più edizioni della principale competizione per club delle diverse Federazioni durante il periodo 2021-2024, le squadre aggiuntive sarebbero determinate da un ranking. Alla lista di partecipanti sarà applicato un limite massimo di due club per Federazione, con un'eccezione nel caso in cui più di due club della stessa Federazione vincano la principale competizione per club confederale nel corso del periodo 2021-2024.

I meccanismi di calcolo del ranking per club di ogni confederazione saranno basati su criteri sportivi nelle stagioni completate durante il periodo 2021-2024 e saranno finalizzati dopo consultazioni tra le confederazioni e le parti interessate.

QUALE RANKING SARA' UTILIZZATO PER QUALIFICARE LE SQUADRE NON VINCITRICE DELLE COPPE?

A fine dicembre, la Fifa deciderà quale metodo utilizzare per calcolare il ranking che deciderà le restanti partecipanti al Mondiale. Premesso che contano solo i punti ottenuti in Champions League a partire dalla stagione 2020/21, al momento le ipotesi sul tavolo del massimo organo del calcio mondiale sono due: considerare il classico'ranking Uefa per club (2 punti per vittoria, 1 per il pari, 4 per partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinali e finali), oppure introdurre un nuovo sistema proposto dalla Fifa che prevedrebbe 3 punti vittoria, 1 per il pari e 5 per la partecipazione.

QUANTE SQUADRE ITALIANE PARTECIPERANNO AL MONDIALE PER CLUB?

Tutti i paese, compresa l'Italia, potranno qualificare al massimo due squadre, L'unica eccezione nel caso in cui più di due club dello stesso Paese vincano la massima competizione per club nel quadriennio: opzione valida soltanto per l'Inghilterra se un club inglese diverso dal Manchester City dovesse vincere la Champions League 2023/24 visto che il Chelsea, già vincitore, non partecipa quest'anno alla competizione.

QUALI SQUADRE ITALIANE PARTECIPERANNO AL MONDIALE PER CLUB?

Il 7 novembre l'Inter, battendo il Salisburgo e qualificandosi per gli ottavi di finale di Champions League, ha ottenuto aritmeticamente il pass per il Mondiale per Club. Per il secondo posto sono in lotta Juventus, Milan e Napoli.

QUALE SQUADRA OLTRE ALL'INTER RAPPRESENTERA' L'ITALIA?

Sarà importante capire a dicembre quale ranking sarà utilizzato come riferimento. Queste le ipotesi.

Caso 1, ranking Uefa

Se fosse usato questo criterio Milan e Napoli potrebbero sperare di superare la Juventus in questa stagione, ma ovviamente a patto di qualificarsi almeno agli ottavi di Champions che garantirebbero cinque punti.

Bayern Monaco – 97 punti (già qualificata);

Inter – 72 punti (già qualificata);

PSG – 70 punti (già qualificata);

Porto – 59 punti;

Borussia Dortmund – 59 punti;

Lipsia – 59 punti;

Atletico Madrid – 53 punti;

Benfica – 49 punti;

Barcellona – 48 punti;

Juventus – 47 punti;

Siviglia – 42 punti;

Salisburgo – 39 punti;

Ajax – 39 punti;

Milan – 39 punti;

Napoli – 34 punti.



Caso 2, metodo Fifa

Con questo criterio la posizione della Juventus sarebbe più al sicuro da un sorpasso di Milan e Napoli. Per esempio i rossoneri, che sono a 10 punti dai bianconeri, dovrebbero arrivare almeno ai quarti di finale di Champions per raggiungere la Juve (da stabilire il criterio in caso di parità), mentre gli azzurri con i quarti la supererebbero ma gli ottavi potrebbero non bastare.

Bayern Monaco (Germania) – 97 punti;

Roma (Italia) – 75 punti;

Inter (Italia) – 72 punti;

PSG (Francia) – 70 punti;

Villarreal (Spagna) – 69 punti;

Lipsia (Germania) – 67 punti;

Porto (Portogallo) – 61 punti;

Borussia Dortmund (Germania) – 59 punti;

Benfica (Portogallo) – 59 punti; —- ultima qualificata

Siviglia (Spagna) – 58 punti;

Juventus (Italia) – 58 punti;

Barcellona (Spagna) – 54 punti;

Atletico Madrid (Spagna) – 53 punti;

Napoli (Italia) – 53 punti;

Feyenoord (Olanda) – 53 punti;

Ajax (Olanda) – 52 punti;

Milan (Italia) – 51 punti;

Real Sociedad (Spagna) – 49 punti;

Bayer Leverkusen (Germania) – 49 punti;

Eintracht Francoforte (Germania) – 48 punti;

Lazio (Italia) – 41 punti.

QUALI SQUADRE SONO GIA' QUALIFICATE AL MONDIALE PER CLUB?

Chelsea (vincitore Champions League 2021)

Real Madrid (vincitore Champions League 2022)

Manchester City (vincitore Champions League 2023)

Bayern, Paris Saint Germain, Inter (ranking Uefa)

Palmeiras (vincitore Copa Libertadores 2021)

Flamengo (vincitore Copa Libertadores 2022)

Fluminense (vincitore Copa Libertadores 2023)

Al-Hilal (vincitore AFC Champions League 2021)

Urawa Reds (vincitore AFC Champions League 2022)

Al-Ahly (vincitore CAF Champions League 2020/21 e 2022/23)

Wydad Casablanca (vincitore CAF Champions League 2021/22)

Monterrey (vincitore CONCACAF Champions League 2021)

Seattle Sounders (vincitore CONCACAF Champions League 2022)

Lèon (vincitore CONCACAF Champions League 2023).