MONDIALE CLUB, FIFA GIUDICHERÀ SU CONTROVERSIE PER GIOCATORI IN SCADENZA

La Fifa giudicherà eventuali controversie tra le squadre della Coppa del Mondo per Club che vogliono convocare lo stesso giocatore al torneo negli Stati Uniti l'anno prossimo. La Fifa ha pubblicato le regole per il torneo a 32 squadre. La programmazione di un evento per club che cade a cavallo della data del 30 giugno, quando in genere scadono i contratti dei giocatori, sta spingendo la Fifa a risolvere una serie di problematiche legate ai trasferimenti. Se la Coppa del Mondo per Club fosse stata disputata quest'anno, ad esempio, Real Madrid e Paris Saint-Germain avrebbero potuto scontrarsi per selezionare Kylian Mbappé passato da svincolato proprio dai parigini ai Blancos. Tra i potenziali svincolati nelle squadre qualificate per la prossima Coppa del Mondo per Club includono top player del calibro di Kevin De Bruyne del Manchester City, Joshua Kimmich del Bayern Monaco e Denzel Dumfries dell'Inter.