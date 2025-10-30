Monaco, Pogba vicino al rientro

Dopo due anni di assenza dal rettangolo verde, Paul Pogba sembra finalmente vicino al rientro. Come anticipato da Pocognoli, allenatore del Monaco, il centrocampista francese starebbe ultimando il suo percorso di recupero dopo l'infortunio muscolare di qualche settimana fa: "Ci sono possibilità che venga reintegrato nel gruppo. Manca ancora un allenamento con carichi pesanti, ma se si sentirà bene saremo in linea con le tempistiche prestabilite. Non sarebbe una sorpresa vederlo tra i convocati sabato".