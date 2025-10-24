Il Modena rimonta l'Empoli e rafforza il primo posto in classifica

I canarini non sbagliano e superano per 2-1 i toscani nell'anticipo della nona giornata, volando a +5 sulla seconda in classifica
La 9a giornata della Serie B si apre col successo della capolista, che ribalta il risultato contro un Empoli imprevedibile nei primi minuti. La posizione di Ceesay manda in tilt la difesa rivale e, al 22', il gambiano sigla il vantaggio toscano. Il rigore di Gliozzi (51'pt) e lo stacco di Tonoli (65') regalano però il 2-1 e la vittoria al Modena, che si conferma in vetta al campionato. I gialloblù salgono così a quota 21 punti e a +5 sul Palermo.
LA CRONACA
La capolista non si ferma e, anzi, rilancia nella 9a giornata di Serie B. Il Modena apre il turno e ottiene la vittoria in rimonta sull'Empoli, sconfitto 2-1. Dionisi si schiera con un assetto sorprendente, preferendo Shpendi a Popov e affiancandogli Ceesay: l'esterno gioca da seconda punta, cercando gli spazi, in un 3-5-1-1. Proprio questa mossa apre la difesa del Modena, che fatica a leggere i movimenti del gambiano e viene colpito. Siamo al 22' quando Ceesay si incunea in area, rientra sul destro e fulmina Chichizola sul secondo palo. Nasce così l'1-0 dell'Empoli, ma la reazione del Modena è immediata: Zanimacchia e Gliozzi ci provano, i toscani respingono e reggono fino al recupero. Cambia infatti tutto al terzo minuto, quando Ghion tocca col braccio: lunga revisione al Var ed è rigore. Sul dischetto va Gliozzi che, al 51', trasforma per l'1-1 sull'ultimo pallone del primo tempo.
Salgono così a sei le reti dell'attaccante e capocannoniere della Serie B, che si costruisce anche una grande chance per la doppietta nella ripresa. Il Modena attacca e l'Empoli si copre con Ignacchiti, venendo punito al 66': cross di Santoro, stacco di Tonoli e meritato 2-1 per i canarini. Dionisi cambia dunque tutto, passando alle due punte con Popov e Pellegri, ma i suoi non si rendono mai pericolosi. Si vede invece annullare il tris la formazione di casa, con Di Mariano (autore del gol) punito per un recupero-palla falloso su Yepes. Nel finale anche Pedro Mendes va vicinissimo al gol, ma al Modena ne bastano due: vittoria e scatto a 21 punti, +5 momentaneo sul Palermo. Empoli fermo a quota dieci, la cura-Dionisi sin qui ha portato solo un punto in due gare.