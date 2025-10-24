Il Modena rimonta l'Empoli e rafforza il primo posto in classifica

La capolista non si ferma e, anzi, rilancia nella 9a giornata di Serie B. Il Modena apre il turno e ottiene la vittoria in rimonta sull'Empoli, sconfitto 2-1. Dionisi si schiera con un assetto sorprendente, preferendo Shpendi a Popov e affiancandogli Ceesay: l'esterno gioca da seconda punta, cercando gli spazi, in un 3-5-1-1. Proprio questa mossa apre la difesa del Modena, che fatica a leggere i movimenti del gambiano e viene colpito. Siamo al 22' quando Ceesay si incunea in area, rientra sul destro e fulmina Chichizola sul secondo palo. Nasce così l'1-0 dell'Empoli, ma la reazione del Modena è immediata: Zanimacchia e Gliozzi ci provano, i toscani respingono e reggono fino al recupero. Cambia infatti tutto al terzo minuto, quando Ghion tocca col braccio: lunga revisione al Var ed è rigore. Sul dischetto va Gliozzi che, al 51', trasforma per l'1-1 sull'ultimo pallone del primo tempo.