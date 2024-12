Il Modena piange la scomparsa di Alessandro Borghi: il giovane talento si spegne a soli ventiquattro anni

Grande commozione anche per l'Audax Casinalbo che, con un post sui social, ha voluto ricordare il talento cresciuto fra le proprie fila: "Non ci sono mai parole giuste in questi casi. Tutta Casinalbo, l’Audax, e ogni ragazzo e ragazza della nostra comunità, si stringono intorno alla famiglia di Alessandro, che si è spento dopo una battaglia contro una terribile malattia. Alessandro ha fatto parte del nostro settore giovanile e da sempre è rimasto presente con i nostri gruppi di ragazzi, anche al di fuori del campo. Come Audax onoreremo la memoria di Alessandro, e faremo tutto il possibile per stare vicini ai nostri ragazzi, in momenti in cui la vita colpisce così forte. Non sarà facile, ma Casinalbo è questa, anche grazie a ragazzi come Alessandro. Ciao Alessandro, Riposa in Pace".