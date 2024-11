Momento di follia per Hector Herrera che, durante la sfida dei play-off di MLS fra Houston Dinamo e Seattle Sounders, è stato espulso al 65'. A spingere l'arbitro a questa decisione sarebbe stato uno sputo rivolto al direttore di gara da parte del centrocampista messicano che non avrebbe preso bene un'ammonizione. Un episodio rilevato dal VAR e che ha lasciato la propria squadra in 10.