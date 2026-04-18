Mistero Manchester City: in vendita le medaglie del Triplete 2022/23

Giallo al Manchester City: un anonimo mette all'asta le medaglie del Treble 2022-23. Ex giocatore o staff? Valutazioni fino a 80.000 sterline.

18 Apr 2026 - 12:21
La vittoria del Manchester City in Champions League nel 2023 © afp

La vittoria del Manchester City in Champions League nel 2023 © afp

Un set completo di cinque medaglie ufficiali del Manchester City, relative allo storico "Triplete" della stagione 2022-23, sarà battuto all'asta il prossimo 28 aprile, scatenando un vero e proprio giallo sull'identità del venditore anonimo. Il lotto, gestito dalla casa d’aste Budds Auctions con una valutazione stimata tra le 50.000 e le 80.000 sterline (tra i 57.000 e i 91.000 euro), comprende i cimeli originali di Premier League, FA Cup e Champions League (vinta in finale contro l'Inter), oltre ai successi in Supercoppa Uefa e Mondiale per Club che hanno sancito il dominio globale della banda di Pep Guardiola.

Mentre il club mantiene il massimo riserbo, tra gli esperti di cimeli sportivi è già caccia all'uomo per capire se dietro l'operazione "Made In Manchester Live" si celi un ex calciatore o un fedelissimo dello staff tecnico, dato che la casa d'aste ha definito l'offerta come "una rara opportunità per collezionisti e investitori di aggiudicarsi pezzi legati a una stagione leggendaria".

Il lotto include la storica prima medaglia europea dei Citizens con nastro originale, un pezzo di storia moderna del calcio che, partendo da una base di 30.000 sterline, promette di riscrivere i record delle vendite di memorabilia sportiva.

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