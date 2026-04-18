Mistero Manchester City: in vendita le medaglie del Triplete 2022/23

Un set completo di cinque medaglie ufficiali del Manchester City, relative allo storico "Triplete" della stagione 2022-23, sarà battuto all'asta il prossimo 28 aprile, scatenando un vero e proprio giallo sull'identità del venditore anonimo. Il lotto, gestito dalla casa d’aste Budds Auctions con una valutazione stimata tra le 50.000 e le 80.000 sterline (tra i 57.000 e i 91.000 euro), comprende i cimeli originali di Premier League, FA Cup e Champions League (vinta in finale contro l'Inter), oltre ai successi in Supercoppa Uefa e Mondiale per Club che hanno sancito il dominio globale della banda di Pep Guardiola.