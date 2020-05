Mishal Abulais, 12 anni e fa gol alla Messi

Mishal Abulais ha appena 12 anni e vive in India. Non proprio la patria del calcio, Ma lui nel sangue ha il calcio, quello bello, intenso e spettacolare che vediamo sbocciare spesso dai piedi di Messi e Cristiano Ronaldo. I suoi video postati sui vari social hanno fatto il botto e il piccolo Mishal si è guadagnato like come se piovesse. Guardare per credere e per spolliciare.