Miracolo Lazio permettendo, per l'Italia la Champions è un fallimento certificato

CHAMPIONS LEAGUE

Salvo una difficilissima impresa dei biancocelesti col Bayern, nessuna squadra italiana ai quarti

Se è vero come è vero che il Real Madrid con il successo di ieri sera contro l'Atalanta ha vinto 12 degli ultimi 13 scontri con squadre di Serie A (la sola sconfitta è arrivata contro la Juve nel 3-1 del quarto di finale del 2018 che comunque ha regalato il passaggio del turno agli spagnoli), viene da dire che c'era assolutamente da attendersi una eliminazione dei bergamaschi. O che per lo meno un passaggio dei nerazzurri era un qualcosa di statisticamente alquanto probabile. Detto questo, rimane così oggi il fatto che a meno di un miracolo della Lazio contro il Bayern questa sera (ma dopo il 4-1 dell'andata dei bavaresi campioni del mondo all'Olimpico parlare di miracolo è persino riduttivo) nessuna squadra italiana sarà ai quarti di finale di Champions. Nelle top 8 europee ci sono già il Psg (Francia), il Liverpool e il City (Inghilterra), il Porto (Portogallo), il Borussia Dortmund (Germania), il Real (Spagna) e ci saranno una tra Chelsea e Atletico (altro scontro Inghilterra/Spagna) e, come detto, quasi certamente i campioni di Germania del Bayern: niente da fare per le nostre squadre (a meno lo ripetiamo del miracolo biancoceleste) e peggio ancora - nel caso - della passata stagione quando proprio coi bergamaschi almeno arrivarono i quarti nelle final-eight di Lisbona.

Un risultato che anche alla luce del match di ieri sera (ma con il fresco ricordo del passaggio del Porto a Torino e della vittoria del Bayern a Roma) evidenzia il divario tecnico e fisico (in alcuni casi persino anche tattico) tra le big d'Europa e le nostre squadre. Dopo l'Inter già eliminata a dicembre (l'Inter dominante in Serie A ma ultima nel suo girone europeo!), ha fallito su tutta la linea la Juve di Cristiano Ronaldo, ha alzato bandiera bianca l'Atalanta di Gasperini (la squadra che in Italia surclassa fisicamente e atleticamente le avversarie che è stata invece messa all'angolo dalla corsa e non solo dalla tecnica superiore dei blancos), così come la Lazio è stata travolta da Lewandowski e compagni in maniera eclatante. Insomma, dalla Juve finalista a Cardiff nel 2017 passando per l'estemporanea cavalcata della Roma semifinalista col Liverpool l'anno successivo, solo delusioni e una preoccupante involuzione e ulteriore perdita di competività del nostro calcio.

Certo, per quanto l'impresa sia difficilissima se non proibitiva, la Lazio potrebbe ancora scompaginare le carte. Più realisticamente, però, occorre prendere atto di un nuovo fallimento del nostro sistema calcio.