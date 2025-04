Ministro Abodi per rinvio gara del Lecce, Lega dice no

Neanche l'intervento fatto nella giornata di ieri da parte del ministro dello Sport Andrea Abodi, è servito a far cambiare idea alla Lega di serie A. Abodi è intervenuto direttamente sui vertici calcistici per invitarli a riconsiderare un rinvio della gara tra Atalanta e Lecce, in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito il sodalizio giallorosso. Nonostante il sollecito dello stesso Abodi, la Lega è rimasta salda sulla sua posizione, negando il posticipo dell'incontro. La squadra, dunque, è partita con un volo charter direzione Bergamo. Nessun dirigente al seguito, ad eccezione del direttore sportivo Stefano Trinchera e del team manager Claudio Vino. Il gruppo squadra farà rientro a Lecce subito dopo il termine della gara.