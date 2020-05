Ministero Sport: per il 18 maggio ancora allenamenti individuali

TUTTO FERMO

Tutto come prima per le squadre di Serie A, perlomeno per lunedì 18 maggio: il comitato tecnico scientifico non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio e nell'attesa le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali. Questo è quanto ha riportato l'Ansa citando una fonte del ministero dello sport spiegando: "la validazione da parte del Cts avverrà probabilmente il 18 maggio. Secondo il punto E del nuovo dpcm finché non c'è il visto del comitato valgono le regole precedenti".

Un protocollo prima concordato e poi messo in discussione con la richiesta di integrazione per far sì da essere realizzabile. Per esempio, svolgendo più esami sul gruppo squadra, come proposto dalla Lega Serie A al Cts per ottenere il passaggio dagli allenamenti individuali a quelli collettivi senza l'obbligo del ritiro, per le prossime 2-3 settimane.

La lettera con le integrazioni, elaborate da Maurizio Casasco, presidente della Fmsi, e Gianni Nanni, medico del Bologna, è stata inviata al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che la inoltrerà al Governo. Una risposta è attesa a giorni.