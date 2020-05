Quarantena, ritiri e responsabilità dei medici: la Lega di Serie A indica le correzioni

Più tavoli di lavoro, un solo obiettivo: ripartire. Il tema, va da sè, sempre lo stesso: il Protocollo sanitario. Le "divergenze" sono note, le rimostranze dei club di Serie A chiare. Da un lato il Governo valuta di rivedere alcuni, dall'altro la Lega di Serie A è pronta ad avanzare le proprie correzioni alla vigilia dell'inizio della settimana delle "riaperture". Oggi, i club di A si sono infatti riuniti in video-conferenza per affrontare i temi "più scottanti", vale a dire la quarantena in caso di positività, l'organizzazione dei ritiri (che non pochi problemi logistici rischia di creare per molti club) nonché la questione della responsabilità penale dei medici sociali.