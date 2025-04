Minacce di morte a arbitro 16enne: chiama i Carabinieri

Secondo quanto appurato dallo stesso giudice l'allenatore, alcuni giocatori e sostenitori del Rivazzurra, si sarebbero resi responsabili di "reiterate offese, con insulti e oscenità gravi e irriferibili lesivi non solo della dignità del direttore di gara, ma anche foriere di timore" tanto da spingere l'arbitro a richiedere l'intervento dell'Arma. In particolare, viene riportato dai giornali riminesi che citano il provvedimento del giudice, al termine della partita l'allenatore del Rivazzurra, espulso durante l'incontro, "non solo si rifiutava di salutare rispondendo all'offerta di mano del giovanissimo direttore di gara ma proseguiva in vivaci ed eccessive proteste", ingiuriandolo "gravemente" con espressioni riferite anche ai suoi familiari.