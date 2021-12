Milan, ansia per Kjaer: il danese in clinica con le stampelle per gli esami

Simon Kjaer è arrivato in stampelle e con un tutore sul ginocchio, verso le 10, alla clinica Columbus di Milano per gli esami strumentali dopo l'infortunio di ieri sera a Genova al primo minuto di gioco. Visita conclusa poco più di un'ora dopo e ora è attesa per il responso. La diagnosi a caldo è stata quella di trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, ma si teme un interessamento del collaterale. Il Milan scongiura la rottura del crociato, ma comunque i tempi di recuperi non saranno brevissimi. ll difensore danese sicuramente non si vedrà in campo prima della fine dell'anno.