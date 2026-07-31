L'ultimo anno di Baresi: dalla scoperta del nodulo polmonare a operazione e terapie

Lo spiega a LaSalute di LaPresse Emilio Bria, professore associato di Oncologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il nodulo polmonare, piccola formazione nel tessuto del polmone più densa rispetto alle aree circostanti, può essere benigno o evolvere verso forme cancerogene. Ha inoltre un'incidenza elevata ed è per questo che "è una di quelle condizioni clinico-radiologiche sulle quali ultimamente si è focalizzata l'attenzione della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce", dice l'oncologo.