Milan, Virdis e la polemica social dopo la festa: "Perché non sono stati fatti i nomi dei campioni?"

"Una domanda però ce la siamo posti TUTTI noi.. tu, società, organizzi una festa per questa importante data… fai venire CAMPIONI dall’Olanda, dal Brasile, da Monza, da Milano… li fai sfilare a centro campo reggendo i trofei della NOSTRA storia, che restano nella STORIA DEL CALCIO e non dici i nomi????? Non li elenchi con l’enfasi solita che accompagna la recita di ogni formazione prima di ogni partita?? Perché?… domando per degli amici". Così Pietro Paolo Virdis, protagonista ieri sera della festa per i 125 anni del Milan a San Siro, ha espresso il proprio disappunto sui social.