"Fonseca non ha i grandissimi giocatori che c’erano ai miei tempi e così non è facile fare sempre risultato. L’allenatore è cambiato dopo qualche anno: bisogna dare tempo a Fonseca di lavorare e avere pazienza". Parole del grande ex del Milan Marco Van Basten alla Gazzetta dello Sport - Reijnders è uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Leao è uno dal grande potenziale e sta a lui mostrarlo a pieno. Può crescere ancora tanto e fare meglio".