Milan tra Torino e Salisburgo: mezza stagione in tre giorni

STASERA TORINO-MILAN

Pioli al primo vero bivio: tre punti contro i granata per non perdere terreno dal Napoli e il pass Champions da strappare agli ottavi

© Getty Images Non proprio tutto, ma quasi, nel giro di tre giorni. Il Milan e Pioli si giocano la prima grande fetta di stagione in due partite da non sbagliare. Questa sera, all'Olimpico Grande Torino, i rossoneri sono chiamati a strappare i tre punti alla formazione di Juric per restare a ridosso del Napoli in campionato. Mercoledì, al Meazza, il margine di errore sarà addirittura inferiore: contro il Salisburgo, con due risultati su tre a disposizione, in palio ci sarà l'accesso agli ottavi di Champions, vero spartiacque novembrino.

Il tecnico rossonero, che alla vigilia ha sottolineato la delicatezza del doppio confronto, si affiderà a un mini-turnover a Torino: in difesa Tomori prenderà il posto di Kjaer, con Gabbia confermato al suo fianco e Kalulu e Theo ad agire sulle due fasce. In mezzo al campo turno di riposo per Bennacer, che si alternerà probabilmente a Tonali a gara in corso e sarà sostituito da Pobega, ex di turno.

Il grande ballottaggio sulla trequarti sembrerebbe essere stato vinto da Brahim Diaz, che agirà alle spalle di Origi con Messias e Leao ai suoi lati. De Ketelaere, di conseguenza, partirà una volta ancora dalla panchina per essere rispolverato dal primo minuto contro gli austriaci sempre che, e non è da escludere, Pioli non gli preferisca per il big match di San Siro, il più difensivo Krunic. Ma per pensare a questo ci sarà tempo.

Tempo, invece, potrebbe non esserci per recuperare eventuali altri punti persi al Napoli. La formazione di Spalletti viaggia che è un piacere, non sbaglia un colpo ed è trascinata da un entusiasmo che aiuta a rendere tutto molto facile. Nonostante questo, però, al momento non riesce a scrollarsi di dosso il Milan, l'unica squadra che ha messo realmente in difficoltà gli azzurri nonostante il successo di San Siro firmato Simeone. Tenere il passo di Osimhen e compagni è l'imperativo in casa Milan. Serve per mettere pressione all'avversaria e per dimostrare, una volta ancora, che i campioni d'Italia possono e vogliono lottare fino in fondo per lo scudetto. In questo senso, la tappa di Torino diventa cruciale. Un po' perché, ha sottolineato Pioli, giocare contro le squadre di Juric non è mai facile. E un po' perché il calendario, da qui alla sosta per i Mondiali, girerà dalla parte dei rossoneri, attesi da Spezia, Cremonese e Fiorentina (in casa) e pronti ad approfittare di un eventuale passo falso del Napoli nella sfida di Bergamo contro l'Atalanta.

Insomma, Torino e Salisburgo, pur considerando le insidie insite in ciascuna partita, sembrano le ultime due grandi incognite sul cammino dei rossoneri. Sbagliare adesso potrebbe complicare o addirittura compromettere l'intera stagione.