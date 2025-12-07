Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan-Torino senza Allegri: in panchina torna il "talismano" Landucci (3 vittorie su 3)

07 Dic 2025 - 14:11
Pulisic e Landucci © Da video

Pulisic e Landucci © Da video

Lunedì sera il Milan affronta il Torino a San Siro, ma dovrà fare a meno di Massimiliano Allegri, squalificato dopo l'espulsione e le polemiche VAR contro la Lazio. A guidare la squadra ci sarà il suo storico vice, Marco Landucci, che in questa stagione si è rivelato un vero e proprio amuleto. I numeri del "secondo" sono impeccabili: quando ha sostituito Allegri quest'anno (tra Coppa Italia contro Bari e Lecce, e in Serie A contro l'Udinese), il Milan ha ottenuto 3 vittorie su 3. Il bilancio è da record: 8 gol fatti e zero subiti. Un trend perfetto che i rossoneri sperano di confermare anche contro i granata per ripartire in campionato.

Ultimi video

00:51
CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

00:54
DICH CUESTA PRE PISA DICH

Cuesta: "A Pisa umiltà e determinazione per il risultato che vogliamo"

00:54
DICH ALLEGRI SU PULISIC DICH

Allegri: "Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione"

02:04
DICH ALLEGRI PRE TORINO X SITO DICH

Allegri: "Milan in Champions con le buone o con le cattive"

00:57
MCH RB LIPSIA-EINTRACHT 6-0 MCH

Il Lipsia disintegra l'Eintracht: 6-0 con tripletta del 19enne ivoriano Diomandè

00:27
MCH AUGSBURG-BAYER 2-0 MCH

Inatteso ko del Bayer Leverkusen, battuto 0-2 ad Augsburg

00:50
MCH SITTARD-AJAX 1-3 MCH

L'Ajax prova a risollevarsi con la vittoria contro il Fortuna Sittard"

00:42
MCH HEERENVEEN-PSV 0-2 MCH

Il Psv consolida la vetta battendo l'Heerenveen

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

02:27
DICH VOJVODA POST INTER DICH

Vojvoda: "Una sconfitta da cui impareremo"

02:23
DICH CARLOS AUGUSTO POST COMO DICH

Carlos Augusto: "Un messaggio al campionato"

01:05
DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

01:46
DICH NICOLA PRE LECCE DICH

Nicola: "Fare punti per la salvezza"

01:24
MCH BENFICA.SPORTING MCH

Errori, un rosso e Mou furioso: Benfica-Sporting finisce 1-1

01:07
DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

00:51
CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

I più visti di Calcio

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

Dalla favola all'inferno, Campedelli racconta il suo Chievo: "Ho pensato al suicidio, farci fuori è stato facile"

Napoli senza Lobotka

Napoli senza Lobotka: Conte deve inventarsi qualcosa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:16
Altafini incorona Allegri: "Valore aggiunto del Milan. Miracolo in difesa senza Theo"
15:27
Altafini sulla Juve: "Dirigenza pasticciona, l'addio di Rabiot un errore grave"
Pulisic e Landucci
14:11
Milan-Torino senza Allegri: in panchina torna il "talismano" Landucci (3 vittorie su 3)
13:44
Champions: tedesco Zwayer arbitra Inter-Liverpool, spagnolo Hernandez per Atalanta-Chelsea
13:00
Fiorentina: Aic condanna minacce a calciatori e famiglie