Milan-Torino senza Allegri: in panchina torna il "talismano" Landucci (3 vittorie su 3)

Lunedì sera il Milan affronta il Torino a San Siro, ma dovrà fare a meno di Massimiliano Allegri, squalificato dopo l'espulsione e le polemiche VAR contro la Lazio. A guidare la squadra ci sarà il suo storico vice, Marco Landucci, che in questa stagione si è rivelato un vero e proprio amuleto. I numeri del "secondo" sono impeccabili: quando ha sostituito Allegri quest'anno (tra Coppa Italia contro Bari e Lecce, e in Serie A contro l'Udinese), il Milan ha ottenuto 3 vittorie su 3. Il bilancio è da record: 8 gol fatti e zero subiti. Un trend perfetto che i rossoneri sperano di confermare anche contro i granata per ripartire in campionato.