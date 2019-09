Test in famiglia per il Milan questa mattina. I rossoneri, senza i Nazionali, hanno battuto 8-1 l'Under 18 in una partitella durata un'ora e disputata su campo ridotto a Milanello. Per la squadra di Giampaolo a segno Borini (2), Capanni, Brescianini, Castillejo, Calabria, Bonaventura e Olzer. Per l'U18 gol di Bassoli.