"Siamo assolutamente convinti del valore che il nostro progetto ha non solo ovviamente per i club, ma per tutta la città di Milano". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Milan Paolo Scaroni, al termine dell'incontro sul nuovo San Siro con l'Inter e i capigruppo dei partiti in Consiglio Comunale. "Siamo pronti ai prossimi incontri con le commissioni e a presentare i progetti durante un evento nella prossima settimana la cui data ufficiale sarà annunciata a breve", ha aggiunto.