Ruben Loftus-Cheek soffre di un riacutizzarsi del problema ai flessori della coscia destra e verrà valutato dal Milan tra una settimana. "Ruben fisicamente non è al top. Non ci sarà domani per la partita. Ha avuto una ricaduta, mi dispiace perché stava crescendo dal punto di vista fisico" le parole di Conceiçao.