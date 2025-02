Milan, Reijnders: "Pronto a un cambio di ruolo, tutti aiutiamo Gimenez"

Tijjani Reijnders è intervenuto in conferenza stampa insieme a Sergio Conceiçao alla vigilia di Feyenoord-Milan di Champions League: "Come procede l'ambientamento di Gimenez? Bene, tutti noi vogliamo fare del nostro meglio per metterlo a suo agio. Anche i nuovi arrivati, ci stiamo aiutando insieme anche con Gimenez. Siamo pronti. Per quanto mi riguarda voglio continuare a fare bene, così come tutta la squadra. Sento la fiducia di allenatore e tifosi, ma ora non ci penso. Sono concentrato solo sulla partita di domani sera. Cambio di ruolo eventuale? Certo, l'equilibrio nella nostra squadra è nuovo ma importante, poi per me è fondamentale giocare ogni partita con il giusto atteggiamento. Il bene della squadra è più importante, io penso a giocare bene ed essere in forma".