“Questa è la mentalità che dobbiamo portare in ogni partita, non solo in sfide come questa. Dovremmo farlo più spesso, ci renderebbe la vita più semplice. Oggi abbiamo lottato ma purtroppo abbiamo preso gol all’ultimo minuto”. Parole di Tijjani Reijnders, autore del gol del vantaggio del Milan nel derby. "Non siamo in una buona posizione in campionato e dobbiamo mostrare quello che abbiamo fatto oggi in ogni partita”.