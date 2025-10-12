Milan, Rabiot e la rissa con Rowe: "Dette tante bugie, non sono una persona violenta"

"Triste per la piega che hanno preso gli eventi all'OM? Sono dispiaciuto, ovviamente, perché non sarebbe dovuta finire così, c'è un'incomprensione che regna sovrana perché la decisione è incomprensibile a tutti, a tutte le persone con cui ho parlato, nessuno ha capito, io stesso non ho capito, quindi è piuttosto triste, frustrante. Ciò che mi ha infastidito è che la gente non abbia detto la verità su di me, non sono mai stato una persona violenta, tutti possono testimoniarlo, semplicemente non voglio che la gente dia un'immagine negativa di me, un'immagine sbagliata, questa è la vita del calcio e della vita in generale, non sempre controlliamo tutto". Così Adrien Rabiot parlando a Tuttosport della rissa con Rowe che gli è costata l'addio al Marsiglia.