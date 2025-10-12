Chelsea, Maresca: "Qui gli italiani hanno sempre fatto bene, Guardiola fondamentale per la mia crescita"

"Mi ha spinto a Londra l'importanza del club e il fatto che tanti allenatori italiani sono passati di lì e hanno sempre fatto bene". Lo ha detto Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ospite del Festival dello sport di Trento. "L'insegnante cui sono più legato è Pellegrini (di cui era collaboratore al West Ham, ndr) anche se Guardiola (di cui era collaboratore al City, ndr) è stato fondamentale per il modo di far giocare la squadra - ha aggiunto -. La Premier è un campionato molto difficile e diverso da tutti gli altri, dall'organizzazione alla passione, agli investimenti delle società. Se consiglio ai giovani di venire qua? Un'esperienza all'estero è sempre molto formativa dal punto di vista personale. A prescindere da dove giocano è più importante che siano felici dove si trovano, essere curiosi e avere sempre tanta voglia di capire, ascoltare e imparare".