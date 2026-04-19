Milan, Rabiot è contento a metà: "Potevamo fare meglio, non conosco il futuro di Allegri"

Eletto MVP di Verona-Milan, Adrien Rabiot ha parlato anche del futuro di Allegri nel post-partita dal Bentegodi: "Noi in squadra lo vogliamo, non è nemmeno da discutere. Poi certo non so cosa farà lui - ha detto il francese a Dazn -. Il mister ci ha dato tanta forza e fiducia in questa stagione. I tre punti? Bene, ma abbiamo sbagliato troppo, sulle ripartenze potevamo fare meglio e poi ci stanchiamo di più. Potevamo fare di più sotto il punto di vista del gioco".