Calcio

Juventus, Locatelli: "Con Milan non il risultato che volevamo"

06 Ott 2025 - 13:37
© Getty Images

© Getty Images

"Una partita intensa e difficile. Non il risultato che volevamo, ma restiamo concentrati sul nostro percorso. Continuiamo a lavorare insieme per arrivare dove vogliamo. Fino Alla Fine". Con questo messaggio social, il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, racconta gli umori dello spogliatoio dopo lo 0-0 contro il Milan. All'Allianz Stadium è arrivato il quinto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League, i bianconeri hanno rallentato la propria marcia nelle ultime settimane. Ora c'è la pausa per le nazionali, il tecnico Igor Tudor studierà alla Continassa le mosse per cercare la svolta: il cammino dei bianconeri riprenderà domenica 19 ottobre con la trasferta sul campo del Como. 

