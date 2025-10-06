Logo SportMediaset
Calcio

In Promozione lucana infarto per un allenatore, 'ora sto meglio'

06 Ott 2025 - 13:04

"Ragazzi, tranquilli, l'intervento è andato bene. Dovrete sopportarmi ancora". Così ieri, in tarda serata, Mimmo Sportelli, allenatore dell'Invicta Matera, squadra impegnata nel campionato di Promozione lucana, dopo il malore accusato nella gara contro il Corleto Perticara. Durante la quinta giornata di campionato, il tecnico ha avuto un "leggero infarto" nell'intervallo: immediati i soccorsi che hanno trasportato Sportelli in elicottero all'ospedale San Carlo di Potenza per accertamenti. Resterà in osservazione al San Carlo, dove è stato raggiunto dall'affetto dei suoi cari. La gara è stata sospesa e verrà recuperata nei prossimi giorni. Si ripartirà dal risultato di uno a zero per l'Invicta che giocherà in dieci uomini i restanti minuti di gioco, data l'espulsione di Saccommani. In una nota, l'Invicta ha ringraziato tutti coloro che "hanno in qualsiasi modo aiutato il nostro tecnico, partendo dalla società del Corleto Perticara che ha subito messo a disposizione il medico sociale, dottor Rocco Montano, papà del tecnico della formazione che ci ospitava". Il club biancoazzurro ha espresso vicinanza anche "ai nostri ragazzi che hanno comunque subito un forte stress emotivo per via di questa vicenda. Siamo sicuri che, superato questo ostacolo, torneremo più forti e più uniti di prima". 

