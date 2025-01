Milan, problema al polpaccio per Gabbia: a rischio per il derby

Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre alla brutta e dolorosa sconfitta sul campo della Dinamo Zagabria, nella serata del Maksimir i rossoneri hanno anche perso per infortunio Matteo Gabbia, che è stato sostituito da Terracciano a inizio ripresa. Stando a quanto riporta la redazione di MilanNews.it, il difensore rossonero ha riportato una contusione muscolare al polpaccio e la sua presenza nel derby di domenica è a rischio. Una pessima notizia per Conceiçao, che con l'Inter probabilmente non avrà neanche Thiaw, in ripresa dopo l'infortunio.