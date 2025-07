Milan, primo allenamento a Singapore

La prima giornata del tour in Asia Pacifico del Milan è iniziata con allenamento al mattino in hotel. Nel pomeriggio, dopo pranzo, si è svolta la conferenza pre partita che ha visto Mister Allegri e Fikayo Tomori rispondere alle domande dei media locali, stranieri e italiani. Nel frattempo i calciatori Musah, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze si sono immersi nella cultura locale attraverso una visita alle principali attrazioni della città stato, organizzata dal partner Emirates. Alle 18 si è tenuto il primo allenamento sul campo del Bishan Training Center. Al rientro in hotel, la squadra è stata accolta con calore dai tifosi presenti che hanno poi potuto partecipare a un esclusivo meet&greet.