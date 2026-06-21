Milan, nessun dirigente alla cena con gli altri club di Serie A?

21 Giu 2026 - 11:28
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Il Milan senza direttore tecnico e direttore sportivo vive un momento di incertezza dirigenziale che, giocoforza, rischia di riflettersi nei rapporti istituzionali: secondo la Gazzetta dello Sport c'è ancora incertezza su chi presenzierà domani all'assemblea elettiva per la nomina del nuovo vertice Figc. Mentre la presenza del presidente Paolo Scaroni appare l'ipotesi più accreditata, quella del proprietario Gerry Cardinale resta ancora da confermare.

C'è poi la questione della cena informale tra i club di Serie A in programma questa sera, proprio per parlare dell'elezione Figc, un appuntamento che vedrà la partecipazione di tutte le altre big del campionato ma, molto probabilmente, non il Milan. 

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