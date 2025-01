Milan, Musah: "Vogliamo vincere, possiamo battere l'Inter"

Yunus Musah ha commentato così, in conferenza stampa, la vittoria del suo Milan sulla Juventus nella semifinale di Supercoppa italiana: "Non abbiamo fatto un buon primo tempo, il mister all'intervallo ci ha detto quello. Abbiamo cambiato allenatore da pochi giorni, ci sono tante cose su cui lavorare. Noi abbiamo tanti obiettivi, siamo arrivati secondi in classifica l'anno scorso e quel lavoro ci ha permesso di arrivare qua adesso. Non abbiamo vinto lo scudetto, ma quel secondo posto ci ha consentito di essere qui per provare a vincere la Supercoppa. Abbiamo dato tutto e vogliamo provare a vincere. Cosa ci ha portato alla vittoria? Nel secondo tempo penso che non abbiamo mollato e abbiamo dato il massimo fino alla fine, abbiamo messo la Juve in difficoltà. Abbiamo messo in campo tanta grinta e tanta voglia. Questo ci ha aiutato a vincere. Se pensiamo di poter battere l'Inter in finale? Sì".