Milan, Maignan show in Kings League France

Dopo la partita vinta dal Milan contro il Venezia, Mike Maignan è sceso di nuovo in campo nella Kings League francese. Il portiere, co-proprietario della squadra 360 Nations, ha realizzato un rigore nel match contro il Wolf Pack fc mentre il suo team stava perdendo 5-2. Maignan ha dimostrato freddezza dagli undici metri calciando di piatto alla destra del portiere. Grande esultanza per lui dopo la rete: un misto fra la mitraglia di Batistuta e l'arciere di Calaiò. Dopodiché è tornato a sedersi in panchina (In Kings League i presidenti possono entrare solo per calciare i rigori).