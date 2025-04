Milan, Leao: "Vittoria per Mike, a Udine sempre un ambiente strano. Con questo modulo più compatti"

"Il mister ci aveva visto bene in settimana e abbiamo dato buone risposte sul campo". Così Rafa Leao dopo la larga vittoria del Milan a Udine. "Difesa a tre? Con questo modulo siamo più compatti, c'è un uomo più per difendere e davanti siamo più liberi per attaccare - ha detto a SkySport - La vittoria è per Mike (Maignan): a Udine c'è sempre un ambiente strano. Quando siamo entrati nel secondo tempo, i tifosi hanno fatto un po' di casino. È da tanto che non segno a San Siro, ma non entro in campo con quella ossessione. Sono contento per la squadra per oggi".