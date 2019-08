"Sono davvero felice di avere l'opportunità di far parte di questo grande club". Si è presentato così Rafael Leao nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del Milan. "È un sogno essere qui, le persone di questo club hanno fatto la differenza, hanno dimostrato di credere fortemente in me e di volermi", ha dichiarato il giocatore portoghese prelevato dal Lille. Sul suo ruolo preferito, Leao ha detto: "La posizione la decide il mister, sono un giocatore a cui piace molto fare assist e muoversi in attacco. Posso giocare sia prima che seconda punta". Infine sul paragone con Ronaldo il Fenomeno, Leao ha concluso: "E' un paragone scomodo. E' un grandissimo giocatore, io devo lavorare tanto per arrivare a quel livello".