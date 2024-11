Milan-Juve made in Usa: i "rossobianconeri" incantano contro la Giamaica

Insomma, se dalla Serbia arrivano brutte notizie per la Juve sul fronte Vlahovic, dagli States i segnali sono più che ottimi e lasciano la sensazione che i quattro potrebbero essere grandi protagonisti anche della super-sfida del Meazza.



Pulisic e Musah da una parte (ma il secondo non dovrebbe partire titolare, ndr), Weah e McKennie dall'altra sono ora attesi a Milano e Torino per preparare la gara di sabato (ore 18). Per il ritorno in nazionale se ne parlerà a marzo, quando andranno in scena le semifinali della CONCACAF Nations League, per la quale ancora non sono stati stabiliti gli accoppiamenti. Le possibili avversarie degli Usa sono Panama e le vincenti di Canada-Suriname e Messico-Honduras.