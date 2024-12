Milan, Ibrahimovic: "Club d'accordo con Fonseca"

"Fonseca cerca una reazione, soprattutto dopo una partita così. Quel che ha detto in pubblico lo ha detto anche in privato. Se ero calciatore reagivo, perché se l'allenatore non è contento devi fare di più. Noi siamo d'accordo con lui, la squadra deve fare di più e dobbiamo spingere affinché faccia di più": lo dice Zlatan Ibrahimovic a Dazn tornando sullo sfogo del tecnico del Milan nel post partita della sfida contro lo Stella Rossa. "La panchina di Theo Hernandez? La stessa situazione con Rafa qualche settimana fa. Theo è uno dei terzini sinistri più forti al mondo - continua Ibrahimovic - vogliamo che sia al top ma sicuramente tornerà. Il mister fa le sue scelte che tutti rispettano e quando tornano in campo devono fare la differenza". E in campo stasera ci sono i giovani Jimenez e Liberali, viste anche le tante assenze per infortunio oltre a quelle tecniche. "Dipende da loro, anche. La possibilità devi coglierla. Per loro è una grande occasione - spiega Ibra - siamo molto curiosi. Abbiamo fiducia nei nostri talenti che quando entrano devono poi restare. Questi talenti di Milan Futuro si allenano quasi tutti i giorni con la prima squadra: l'opportunità arriva, ma quando arriva devi prenderla".