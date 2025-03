Milan, Gimenez zoppica col Messico: nessun allarme

Il Messico e Santiago Gimenez esultano per la conquista della Nations League Concacaf, arrivata dopo il successo per 2-1 su Panama. A destare qualche preoccupazione però sono le condizioni del centroavanti del Milan: el "Bebote" a fine partita è stato filmato mentre zoppicava verso gli spogliatoi. Nessun allarme però: dallo staff medico messicano non sono arrivate comunicazioni. Dovrebbe trattarsi quindi solo di stanchezza. Ottime notizie per il Milan, che oltre a riavere il suo attaccante integro fisicamente lo ritroverà risollevato nello spirito.