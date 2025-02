"È stata una partita molto bella, la squadra ha giocato bene. Io avevo tanta voglia di entrare. Grazie a Dio è arrivato l'ingresso e sono molto felice. I gol arriveranno, l'importante era vincere. Sono molto fiducioso per ciò che verrà perché secondo me abbiamo un equipazo. Io mi identifico come un soldato di Cristo e so che sono qui grazie a lui. Verranno grandi cose". Così Santiago Gimenez, nuovo acquisto del Milan, dopo il suo esordio in maglia rossonera.