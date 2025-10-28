Logo SportMediaset

Milan, Gabbia: "Quantità di errori tecnici troppo elevata per giocatori che siamo"

28 Ott 2025 - 23:38

"Onestamente dobbiamo analizzare la serata in generale. Ce lo siamo detto in spogliatoio, nel primo tempo potevamo fare meglio dal punto di vista tecnico nello sviluppo della manovra. La quantità di errori tecnici è troppo elevata per i giocatori che siamo. Il secondo tempo è stato meglio, abbiamo sviluppato azioni migliori. La squadra è insieme in tutte e due le fasi". Così il rossonero Matteo Gabbia a Dazn al termine di Atalanta-Milan 1-1. "C'è da dare merito anche all'avversario. Il nostro percorso deve continuare, questa partita non ci lascia felici: abbiamo alzato l'asticella tra di noi, abbiamo grandi aspettative su di noi. Faremo di tutto per migliorare e tornare a vincere. Sicuramente questa squadra ha un grande potenziale nei giocatori e nello staff. Proprio per questo abbiamo grande voglia di far bene: poi ovviamente non si possono vincere tutte le partite ma dobbiamo dare sempre il 100%. Dobbiamo recuperare, migliorare, lavorare con serenità e grande voglia per fare una grandissima annata. Il pareggio di oggi ci lascia l'amaro in bocca ma anche grandissimi spunti su cui migliorare".

